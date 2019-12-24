ГПУ підозрює росіянина в тортурах українських військових

Фото: російський бойовик "ДНР" (gp.gov.ua)

Росіянину загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України під процесуальним виробництвом Генеральної прокуратури повідомила про підозру громадянина Російської Федерації, який у складі терористичної організації "ДНР" брав участь у тортурах українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу (ГПУ).

Повідомляється, що росіянину повідомили про підозру у порушенні ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) і ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в ГПУ, росіянин протягом вересня 2014 травня 2015 року брав участь у бойових діях проти українських військових в районі Донецького аеропорту, здійснював антиукраїнську пропагандистську діяльність, а також, в порушення норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, катував електричним струмом українських військовослужбовців, що потрапили в полон під час оборони Донецького аеропорту, для отримання даних військового характеру

"Зазначена особа викликано в орган розслідування на 02.01.2020 для проведення слідчих дій. У разі неявки без поважних причин, наслідком буде ініційовано затримання і взяття під варту. Інкримінований йому скоєння особливо тяжких злочинів передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ГПУ задокументувало факт обстрілу житлового будинку бойовиками на Донбасі в районі розведення сил в Золотому-4. Даний факт буде використовуватися проти Росії в міжнародних і національних судах.

Також повідомлялося, що шпигунів "ЛНР" засудили до 5 і 3 років в'язниці. Жителі Луганської області передавали бойовикам розвіддані про українських військовослужбовців.