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Росіянина затримали за стрілянину в центрі Парижа

Автор: Артур Родивилов

Росіянина підозрюють у тому, що він стріляв з пневматичної рушниці в перехожих у центрі Парижа. Постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними джерела, затриманий 1988 року народження підозрюється в тому, що стріляв у перехожих на Єлисейських полях.

За попередніми даними, від його дій в різний час постраждали кілька людей.

Підозрюваний був затриманий завдяки свідку, в якого чоловік теж стріляв, але промахнувся.

Нагадаємо, у серпні в Одесі на вулиці Генерала Бочарова чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки. Унаслідок стрілянини отримала поранення дитина.

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