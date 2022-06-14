Росіяни вдарили "Ураганами" по будинках Дніпропетровської області

"Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки", - написав Резніченко.

За його словами, зараз на місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.

Нагадаємо, днем раніше в Зеленодольську Дніпропетровської області ніч була однією з найбільш напружених. Окупанти обстріляли "Ураганами" житлові райони.

Також російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.