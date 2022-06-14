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Росіяни вдарили "Ураганами" по будинках Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, Вівторок 14 червня 2022 08:46
Росіяни вдарили "Ураганами" по будинках Дніпропетровської області Фото: росіяни вдарили "Ураганами" по будинках в Дніпропетровській області (военТВ)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі з "Градів" обстріляли Апостолівську та Покровську громаду Дніпропетровській області. Внаслідок чого пошкоджено будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки", - написав Резніченко.

За його словами, зараз на місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.

Нагадаємо, днем раніше в Зеленодольську Дніпропетровської області ніч була однією з найбільш напружених. Окупанти обстріляли "Ураганами" житлові райони.

Також російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, загинула жінка.

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