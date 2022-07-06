Росіяни вдарили по селу в Криворізькому районі, пошкоджено будинки

Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків.

На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомив Резніченко.

В інших районах області в цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, окупанти рано вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

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