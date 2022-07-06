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Росіяни вдарили по селу в Криворізькому районі, пошкоджено будинки

Фото: росіяни знову б'ють по Криворізькому району (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпропетровській області ніч була неспокійною. Російські окупанти обстріляли Криворізький район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків.

На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомив Резніченко.

В інших районах області в цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, окупанти рано вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область