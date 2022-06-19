Росіяни вбили рятувальника в окупованому Скадовську

За словами міського голови, жителі Скадовська чули декілька вибухів. Перший - було спрацювання російської ППО.

"Очевидці повідомляють, що бачили ракету, яка і спричинила руйнацію нежитлових приміщень в районі Скадовського порту. Це і було джерелом потужного другого вибуху, який чули навіть в сусідніх селах", - написав Яковлєв.

Він повідомив, що інформація про руйнування уточнюється. Потерпілих внаслідок вибуху немає.

"На жаль, працівник місцевого ДСНС - скадовчанин Бойченко Сергій, який робив обстеження місця вибуху, загинув при невідомих обставинах", - розповів Яковлєв.

За інформацією ДСНС, як пише мер, Сергія відразу після роботи забрали окупанти з дому, а вже пізно ввечері його знайшли мертвим та доправили до скадовської лікарні.

Наразі ведеться слідство.

Нагадаємо, також стало відомо, що трійка вертольотів ЗСУ завдали авіаудару по скупченню ворога в Херсонському районі.

Авіація вдарила по скупченню живої ворожої сили і техніки РФ в районі Давидова Броду і Снігурівки, а винищувач вразив склад з боєприпасами в Білозерській громаді Херсонської області.

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