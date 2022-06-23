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Росіяни вбили шістьох цивільних у Донецькій області, - ОВА

Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 23 червня, від дій російських загарбників в Донецькій області загинули шестеро мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 23 червня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донецької області: трьох у Пришибі, двох в Авдіївці та одного у Часовому Ярі. Ще п'ятеро людей сьогодні отримали поранення", - розповів він.

Також Кириленко додав, що зараз українська сторона не може встановити кількість жертв загарбників у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 23 червня, у Покровську Донецької області почули вибух.

Згодом мер Покровська Руслан Требушкін розповів, що над містом українські військові збили ворожу ракету.

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