Росіяни вбили шістьох цивільних у Донецькій області, - ОВА

У четвер, 23 червня, від дій російських загарбників в Донецькій області загинули шестеро мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 23 червня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донецької області: трьох у Пришибі, двох в Авдіївці та одного у Часовому Ярі. Ще п'ятеро людей сьогодні отримали поранення", - розповів він.
Також Кириленко додав, що зараз українська сторона не може встановити кількість жертв загарбників у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 23 червня, у Покровську Донецької області почули вибух.
Згодом мер Покровська Руслан Требушкін розповів, що над містом українські військові збили ворожу ракету.
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