Росіяни вбили ще двох цивільних на Донеччині

Окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили двох і поранили більше 10 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію загинули 766 мирних жителів Донецької області, ще 1971 отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жерв в Маріуполі і Волновасі.

"За 26 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - в Бахмуті. Ще 12 людей отримали поранення", - розповів він.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому у Дніпропетровській області.

Також вночі 27 серпня вибухи прогриміли в Харкові і Запоріжжя.

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