ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни вбили ще двох цивільних на Донеччині

Новость на русском →
Донецьк, Субота 27 серпня 2022 08:41
Росіяни вбили ще двох цивільних на Донеччині Фото: війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили двох і поранили більше 10 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 26 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - в Бахмуті. Ще 12 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію загинули 766 мирних жителів Донецької області, ще 1971 отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жерв в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому у Дніпропетровській області.

Також вночі 27 серпня вибухи прогриміли в Харкові і Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ракетный удар
NEWS
ЗСУ знищили 250 окупантів та півдесятка артсистем: нові втрати росіян
ЗСУ знищили 250 окупантів та півдесятка артсистем: нові втрати росіян
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати