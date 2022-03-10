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Росіяни вбили більше цивільних, ніж загинуло військових, - Резніков

Автор: Світлана Мащенко

За п'ятнадцять днів війни російський окупант винищив більше цивільного населення, ніж загинуло в боях українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони.

Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі", - заявив він.

Точні цифри міністр не назвав.

Раніше в Генеральному штабі заявили, що противника зупинено у всіх напрямках.

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