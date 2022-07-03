Росіяни цілий день обстрілювали Донецьку область: загинули 7 людей, 20 поранених
Внаслідок обстрілів окупантів Донецької області у неділю, 3 липня, 7 людей загинули, ще не менше 20 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка у Facebook.
Він зазначив, що найбільше від обстрілів росіян сьогодні постраждали Краматорськ і Слов’янськ.
Внаслідок масованого обстрілу Слов'янську загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено - 19. Також пошкоджено близько 40 житлових будинків.
Краматорськ двічі обстріляли "Смерчами" - вдень росіяни пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері - розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. Попередньо відомо про одну поранену людину.
Також під вогнем опинився житловий квартал Авдіївки та Авдіївський коксохімічний завод. Наразі відомо про одного загиблого.
Окупанти активно обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.
"Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили - не менше 20", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, СБУ зазначає, що РФ навмисно б’є по цивільним об’єктам, підступно вбиваючи українців. Прикладом цього відомства назвало якраз сьогоднішні обстріли Краматорська та Слов’янська.
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