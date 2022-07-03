Росіяни цілий день обстрілювали Донецьку область: загинули 7 людей, 20 поранених

Внаслідок обстрілів окупантів Донецької області у неділю, 3 липня, 7 людей загинули, ще не менше 20 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка у Facebook .

Він зазначив, що найбільше від обстрілів росіян сьогодні постраждали Краматорськ і Слов’янськ.

Внаслідок масованого обстрілу Слов'янську загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено - 19. Також пошкоджено близько 40 житлових будинків.

Краматорськ двічі обстріляли "Смерчами" - вдень росіяни пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері - розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. Попередньо відомо про одну поранену людину.

Також під вогнем опинився житловий квартал Авдіївки та Авдіївський коксохімічний завод. Наразі відомо про одного загиблого.

Окупанти активно обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.

"Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили - не менше 20", - написав голова ОВА.