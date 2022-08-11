Росіяни за добу вбили понад 10 цивільних на Донеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донбасу: 6 в Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 в Красногорівці і 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 716 осіб, ще 1831 мирний житель отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.