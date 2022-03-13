Росіяни збили свій безпілотник і спробували видати за український "Байрактар"

13 березня російськими військовими був збитий свій же російський безпілотник. Але пропаганда РФ спробувала видати його останки за збитий український "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерала Валерія Залужного.

"Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професіоналізму - це ми зразка початку 2014-го. Показовим прикладом їхньої "військової майстерності" є історія зі "збитим" українським Байрактаром", - йдеться у зверненні Залужного.

За його словами, 13 березня о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 армії ЗС РФ з ЗРК "ТОР" на висоті 3200 м був збитий російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на харківському напрямку. При цьому російські військовослужбовці протиповітряної оборони доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" наших Збройних сил.

Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.