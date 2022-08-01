Росіяни з ПТКР розстріляли біженців з Херсонської області. Є загиблі

Російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області. В результаті загинули дві особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довге з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули", - зазначив він.
За його словами, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу - трьох чоловіків і двох жінок, всі цивільні. Двоє з них у важкому стані з опіковим шоком, їм надається медична допомога.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили вже 46 населених пунктів Херсонської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.