Росіяни обстріляли Соледар і село під Бахмутом. Поранено трьох дітей

Російські війська обстріляли Соледар і село Ягідне Бахмутського району. В результаті є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Повідомляється, що в результаті масованих атак травмовані троє громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей.
Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів. Відкрито кримінальні справи за фактами порушення законів і звичаїв війни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник з реактивних систем залпового вогню обстріляв населені пункти біля лінії зіткнення в Запорізькій області.
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