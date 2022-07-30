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Росіяни обстріляли Криворізький район з "Ураганів" і ствольної артилерії

Фото: росіяни обстріляли Криворізький район з "Ураганів" і ствольної артилерії (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські протягом дня декілька разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Окупанти били з "Ураганів" і ствольної артилерії.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Так, загарбники двічі вдарили зі ствольної артилерії по Великій Костромці. У результаті пошкоджено складське приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу і лінію електропередач.

З "Ураганів" росіяни обстріляли село Мар'янське. Там пошкоджено декілька житлових будинків та господарчі споруди.

Окрім цього, під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Обійшлося без руйнувань.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти вночі 30 липня випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді Дніпропетровської області близько 80 снарядів.

28 липня російські військові влучили в аграрне підприємство у Широківській громаді. Внаслідок атаки загинув хлопець.

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Дніпропетровська область