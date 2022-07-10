Росіяни нічними обстрілами зруйнували будівлю адміністрації в Соледарі

В результаті нічних обстрілів в Донецькій області зруйновано будівлю місцевої адміністрації в Соледарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Повідомляється, що російські війська завдали удару в ніч на 10 липня. В результаті вигоріли всі приміщення виконкому.
"Місцеві кажуть, що десь о першій годині ночі по будівлі прилетіли 2 снаряди. Швидко загорілася пожежа, все вигоріло", - повідомив місцевий депутат Ігор Зелений.
За його словами, ніхто не постраждав, але пожежа повністю зруйнувала будівлю, оскільки всі рятувальники на той момент виїхали на місце ракетного удару в Часів Яру.
Фото: наслідки обстрілу Соледара
Нагадаємо, напередодні ввечері російські війська завдали ракетного удару по Часів Яру, внаслідок чого зруйновано багатоповерхівку.
На даний момент відомо про загибель щонайменше 15 мирних жителів, ще десятки знаходяться під завалами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.