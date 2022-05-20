Росіяни мінують території на маршрутах просування ЗСУ

Російські військові намагаються стримати наступ українських захисників на Слобожанському та Таврійському напрямках. Окупанти мінують маршрути просування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ ,

Зазначається, що окупанти проводять інженерні роботи для обладнання другої лінії оборони. Також ворожі сили замінували міст через річку Інгулець в районі Давидового Броду у Херсонській області.

Крім того, для зупинення контрнаступу окупанти обстрілюють території та населені пункти біля Харкова.

"На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.