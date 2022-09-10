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Росіяни депортували дітей із Ізюму та Балаклії та тримають у Геленджику

Фото: Росія депортувала школярів з Ізюму та Балаклії до Геленджика (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вивезли дітей із Ізюма та Балаклії Харківської області до російського Геленджика, нібито у дитячий табір, і досі утримують їх там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гауляйтера Ізюмського району Владислава Соколова.

"Хотілося б передати батькам, які відправили дітей на зміну до Геленджика, що з ними все добре, діти залишені на другу зміну. Вони будуть і одягнені, і взуті. Це батькам Ізюма та Балаклії", - сказав він.

Звільнення Балаклії

ЗСУ деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше знаходилася під контролем російських військ. Про це 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео із особливого міста.

Виведення військ РФ з Ізюму

Окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня. Також це нібито стосується ще й "деяких інших населених пунктів".

Як повідомлялося, раніше підконтрольна окупаційна "адміністрація Харківської області" заявила про евакуацію населення через "обстріли" з Ізюма та Куп'янська.

Нагадаємо, Україна вимагає від Росії повернути всіх викрадених окупантами дітей їхнім батькам або законним опікунам.

З початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Повернути вдалося поки що лише 51 неповнолітнього.

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Харків