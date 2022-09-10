Росіяни депортували дітей із Ізюму та Балаклії та тримають у Геленджику

Російські окупанти вивезли дітей із Ізюма та Балаклії Харківської області до російського Геленджика, нібито у дитячий табір, і досі утримують їх там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гауляйтера Ізюмського району Владислава Соколова.

"Хотілося б передати батькам, які відправили дітей на зміну до Геленджика, що з ними все добре, діти залишені на другу зміну. Вони будуть і одягнені, і взуті. Це батькам Ізюма та Балаклії", - сказав він.

Звільнення Балаклії

ЗСУ деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше знаходилася під контролем російських військ. Про це 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, показавши відео із особливого міста.

Виведення військ РФ з Ізюму

Окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня. Також це нібито стосується ще й "деяких інших населених пунктів".