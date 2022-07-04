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Росіяни та білоруси відсторонені від сезону 2022/23 в настольному тенісі

Фото: Європейський настільний обійдеться без РФ і Білорусі (facebook.com/ETTUofficial)
Автор: Антон Федорців

Європейський союз настільного тенісу (ETTU) вирішив не допускати представників РФ і Білорусі до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Міжнародні турніри в сезоні 2022/23 відбудуться без білорусів і росіян. Таке рішення ухвалила Виконавча рада ETTU.

"Союз дотримується рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації настільного тенісу. Задля гарантування безпеки всіх учасників і збереження монолітності єврокубків таке рішення було необхідним", – ідеться в заяві.

Вирішальний вплив на рішення ETTU мала позиція учасників Ліги чемпіонів і Кубка Європи попереднього сезону. Більшість команд відмовилися їхати до РФ і Білорусі та розглядали варіант із бойкотом змагань у разі допуску тамтешніх спортсменів.

Напередодні президент МОК Бах заявив, що передумов до зняття обмежень на участь білоруських і російських спортсменів у міжнародних змаганнях немає. Олімпійські функціонери постійно працюють з профільними федераціями для продовження обмежень.

До слова, раніше МОК відмовився переглянути рекомендації щодо відсторонення РФ і Білорусі від спортивних змагань.

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