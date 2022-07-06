RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни анонсують теракт на Слов'янській ТЕС

Фото: росіяни анонсують теракт на Слов'янській ТЕС (wikipedia)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Росіяни розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів.

"Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Там додали, що через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає: не зволікати і евакуюватись людям східних областей у більш безпечні місця, щоб уникнути людських жертв.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли Слов'янськ. Горів центральний ринок, загинули люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськ