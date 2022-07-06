Росіяни анонсують теракт на Слов'янській ТЕС

Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Росіяни розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів.
"Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - йдеться в повідомленні ЦПД.
Там додали, що через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає: не зволікати і евакуюватись людям східних областей у більш безпечні місця, щоб уникнути людських жертв.
Нагадаємо, днями росіяни обстріляли Слов'янськ. Горів центральний ринок, загинули люди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.