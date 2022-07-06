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Росіяни анонсують теракт на Слов'янській ТЕС

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Україна, Середа 06 липня 2022 19:37
Росіяни анонсують теракт на Слов'янській ТЕС Фото: росіяни анонсують теракт на Слов'янській ТЕС (wikipedia)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Росіяни розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів.

"Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Там додали, що через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає: не зволікати і евакуюватись людям східних областей у більш безпечні місця, щоб уникнути людських жертв.

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли Слов'янськ. Горів центральний ринок, загинули люди.

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Слов'янськ
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