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Росія заявила про вихід з Ради держав Балтійського моря. Раніше її звідти вигнали

Фото: Росія заявила про вихід з Ради держав Балтійського моря (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росія оголосила про вихід з Ради держав Балтійського моря. У Москві аргументували вихід країни з організації, заявивши, що Рада "останнім часом все більше деградує".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"Держави НАТО і Євросоюзу у складі РДБМ відмовилися від рівноправного діалогу і принципів, на яких створювалася ця регіональна структура на Балтиці, і послідовно перетворюють її в інструмент антиросійської політики", - заявили в російському МЗС.

При цьому у відомстві звинуватили інших учасників організації в політизуванні діяльність Ради.

"Наші колишні партнери прагнули політизувати діяльність Ради, просуваючи в її рамках власні ідеологізовані установки. Ми, в свою чергу, направляли співпрацю в практичне русло, ставлячи на перше місце завдання сталого соціально-економічного розвитку Балтійського регіону. На жаль, в результаті взяла гору деструктивна логіка наших контрагентів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня Рада держав Балтійського моря вигнав Росію з організації. Зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну.

Рада держав Балтійського моря була заснована в Копенгагені в березні 1992 року. Україна має статус країни-спостерігача.

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