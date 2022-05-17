Росія заявила про вихід з Ради держав Балтійського моря. Раніше її звідти вигнали

"Держави НАТО і Євросоюзу у складі РДБМ відмовилися від рівноправного діалогу і принципів, на яких створювалася ця регіональна структура на Балтиці, і послідовно перетворюють її в інструмент антиросійської політики", - заявили в російському МЗС.

При цьому у відомстві звинуватили інших учасників організації в політизуванні діяльність Ради.

"Наші колишні партнери прагнули політизувати діяльність Ради, просуваючи в її рамках власні ідеологізовані установки. Ми, в свою чергу, направляли співпрацю в практичне русло, ставлячи на перше місце завдання сталого соціально-економічного розвитку Балтійського регіону. На жаль, в результаті взяла гору деструктивна логіка наших контрагентів", - йдеться в повідомленні.