Росія заявила про припинення повноважень у Раді ООН з прав людини. Насправді її звідти вигнали

Міністерство закордонних справ РФ оголосило про припинення членства в Раді ООН з прав людини. Щоправда, до цього Росію звідти вигнали рішенням Генасамблеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт російського МЗС.
Росія вирішила достроково припинити свої повноваження в правовій структурі Об'єднаних Націй з 7 квітня. Дипломатичне відомство назвало резолюцію Генеральної асамблеї, що передувала рішенню, "неправомірним іполітично мотивованим кроком".
Згадана резолюція, на думку російського МЗС, стала помстою суверенному члену ООН за незалежну внутрішню і зовнішню політику. У заяві також висловили жаль у зв'язку з тим, що "в сучасних умовах Рада фактично монополізована однією групою держав, які використовують її у своїх кон'юнктурних цілях".
У четвер Генасамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали 93 держави.
До слова, Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти РФ із ембарго на імпорт вугілля.
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