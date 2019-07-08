Росія може заборонити імпорт грузинського вина через образи Путіна

Росія може заборонити імпорт грузинського вина через образи президента РФ Володимира Путіна під час ефіру одного з грузинських телеканалів. Про це у своєму Facebook написав віце-спікер Державної думи РФ, лідер фракції "Єдина Росія" Сергій Нєвєров.

За його словами, на засіданні Ради Держдуми у понеділок обговорять можливу заборону на імпорт до Росії грузинських вин і води з Грузії. Також Держдума буде пропонувати заборону на грошові перекази з РФ до Грузії.

"Недружні дії з боку Грузії щодо нашої країни тривають. Є і випадки нападу на наших громадян і відвертого хамства та образ. Такі речі вимагають адекватної відповіді", - написав віце-спікер Держдуми РФ.

Нагадаємо, в ефірі підсумкової щотижневої програми телеканалу "Руставі 2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна, використовуючи нецензурну лайку, і образив його матом. Підкреслимо, "Руставі 2" призупинив мовлення через погрози погрому з боку протестуючих.

Як писало РБК-Україна пізніше, телеканал відновив мовлення після мату на адресу Путіна. Так, через кілька годин перерви в мовленні телеканалу генеральний директор Ніка Гварамія закликав співробітників повернутися в офіс, а уряд Грузії - захистити журналістів.