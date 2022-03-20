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Росія не забирає трупи своїх солдатів, по них женуть у наступ нові частини, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місця жорстоких боїв завалені трупами російських солдатів. Тіла ніхто не забирає, по них в наступ женуть нові частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Наші Збройні сили продовжують стримувати ворога на всіх напрямках, завдають російським військам небачені втрати. Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що в місцях особливо жорстоких боїв передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдатів і ці тіла ніхто не забирає. По них женуть у наступ нові частини, якісь резерви, яке командування російських військ збирає, де тільки може.

"Ми розуміємо, що у Росії є просто бездонний людський ресурс і досить багато техніки, ракет, авіабомб. Я хочу запитати у громадян Росії: що з вами зробили за ці роки, що ви перестали помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не значать слова "син"," мати"," батько", - сказав Зеленський.

За його словами, вбито вже більше ніж 14 тисяч російських солдатів, а це 14 тисяч матерів, батьків, дружин, дітей, родичів і друзів. Далі жертв війни буде тільки більше, додав глава держави.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України