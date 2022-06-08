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Росія вивозить крадене українське зерно за фіктивними документами, - посол

Фото: посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія підроблює документи для вивозу крадене українського зерна. У зв'язку з цим правоохоронні органи Туреччини не можуть зафіксувати порушення.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, українське зерно вивозять автотранспортом до Севастополя. Там його оформлюють як "російське", нібито привезене з Краснодара чи Новоросійська. Після чого воно йде до Туреччини.

Посол додав, що якби ці вантажі заходили в турецькі порти за документами із Севастополя або Херсона, їх би не приймали.

"Це створює небезпечний прецедент. І ми маємо такі дії РФ припинити. Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій РФ та підстави для припинення руху цих суден", - заявив Боднар.

Дипломат підкреслив, що співучасники Росії стикнуться з серйозними обмеженнями, особливо компанії, які купують крадене.

"Ми передали турецькій стороні перелік суден, які використовуються Росією та третіми сторонами для нелегального вивезення краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини. Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував, що Росія відправляє українське зерно з території Криму до країн Близького Сходу.

Крім того, окупанти підтвердили, що вивозять зерно з території Запорізької області

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