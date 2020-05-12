Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на коронавірус

Коронавірус в Росії продовжує набирати обертів, станом на 12 травня країна вийшла на друге місце за кількістю заражених у світі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що всього з початку епідемії в Росії підтвердилися 232,2 тис. випадків, тільки за минулу добу зафіксовано 10 899 нових заражених.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, Росія вийшла на друге місце за кількістю випадків зараження. Більше неї заражених тільки в Сполучених Штатах Америки, де заразилися 1,3 млн осіб.

Зазначимо, Росія обійшла Іспанію, але Міністерство охорони здоров'я останньої ще не оприлюднило статистику за 12 травня.

Нагадаємо, вчора в Іспанії було 343 нових випадків, тому динаміка в цій країні дозволяє говорити про те, що Росія все-таки з 12 травня буде другою за кількістю заражень у світі. На сьогодні в Іспанії більше 227 тисяч хворих.

Сьогодні стало відомо, що в Росії сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з COVID-19. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей, які були підключені до апарату штучної вентиляції легенів.