ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на коронавірус

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:47
Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Росії зафіксували понад 230 тис. випадків

Коронавірус в Росії продовжує набирати обертів, станом на 12 травня країна вийшла на друге місце за кількістю заражених у світі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що всього з початку епідемії в Росії підтвердилися 232,2 тис. випадків, тільки за минулу добу зафіксовано 10 899 нових заражених.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, Росія вийшла на друге місце за кількістю випадків зараження. Більше неї заражених тільки в Сполучених Штатах Америки, де заразилися 1,3 млн осіб.

Зазначимо, Росія обійшла Іспанію, але Міністерство охорони здоров'я останньої ще не оприлюднило статистику за 12 травня.

Нагадаємо, вчора в Іспанії було 343 нових випадків, тому динаміка в цій країні дозволяє говорити про те, що Росія все-таки з 12 травня буде другою за кількістю заражень у світі. На сьогодні в Іспанії більше 227 тисяч хворих.

Сьогодні стало відомо, що в Росії сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з COVID-19. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей, які були підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Теги Новини України Російська ФедераціязаражениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся