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Росія ввела санкції проти бізнесменів й журналістів Австралії

Фото: Росія ввела санкції проти бізнесменів, журналістів Австралії (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Росія ввела додаткові санкції проти Австралії. До списку обмежень потрапили 121 фізичних осіб бізнесу, силових структур й ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання МК.

"У російський "стоп-лист" додатково вноситиметься 121 австралієць з числа керівників силових структур, бізнесменів, експертів і журналістів, які формують у цій країні русофобську повістку", - заявили в МЗС.

Усім фізичним особам, які потрапили до списку санкцій - заборонено в'їжджати до Росії. Також країна-окупант обіцяє продовжити розширяти список обмежень.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці шостого пакета санкцій ЄС проти Російської Федерації.

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