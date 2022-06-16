Росія ввела санкції проти бізнесменів й журналістів Австралії

Росія ввела додаткові санкції проти Австралії. До списку обмежень потрапили 121 фізичних осіб бізнесу, силових структур й ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання МК .

"У російський "стоп-лист" додатково вноситиметься 121 австралієць з числа керівників силових структур, бізнесменів, експертів і журналістів, які формують у цій країні русофобську повістку", - заявили в МЗС.

Усім фізичним особам, які потрапили до списку санкцій - заборонено в'їжджати до Росії. Також країна-окупант обіцяє продовжити розширяти список обмежень.