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Росія другий день поспіль б'є рекорд смертності від COVID-19

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Росія , Четвер 23 вересня 2021 12:10
Росія другий день поспіль б'є рекорд смертності від COVID-19 Фото: Росія другий день поспіль б'є рекорд смертності від COVID-19 (facebook.com/aksenov.vk)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії другий день поспіль кількість летальних випадків від коронавірусу сягає рекордних значень. За минулу добу в країні від COVID-19 померли 820 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросло на 820", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що днем раніше в РФ кількість летальних випадків від хвороби становила 817.

Вказано, що востаннє РФ фіксувала подібну кількість смертей майже місяць тому, 26 серпня.

Між тим в Росії значно зросли добові показники COVID-випадків, 21 438 за останню добу, хоча ще днем раніше було зафіксовано 19 706 випадків.

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