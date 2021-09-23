Росія другий день поспіль б'є рекорд смертності від COVID-19

У Росії другий день поспіль кількість летальних випадків від коронавірусу сягає рекордних значень. За минулу добу в країні від COVID-19 померли 820 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросло на 820", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що днем раніше в РФ кількість летальних випадків від хвороби становила 817.

Вказано, що востаннє РФ фіксувала подібну кількість смертей майже місяць тому, 26 серпня.

Між тим в Росії значно зросли добові показники COVID-випадків, 21 438 за останню добу, хоча ще днем раніше було зафіксовано 19 706 випадків.