Росія веде в Україні кампанію проти вакцинації, - РНБО

Росія веде в Україні кампанію проти вакцинації від коронавірусу. Для цього російські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, включаючи Telegram-канали, і месенджери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
"Центр протидії дезінформації проаналізував інформаційне поле Telegram-каналів України, і результати цього аналізу ще раз підтвердили тривалу інформаційну операцію РФ, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації", - йдеться в документі.
У звіті продемонстровано, як за допомогою ЗМІ, соціальних мереж і месенджерів поширюються повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації проти коронавірусу. Серед фейків у відомстві виділили наступні:
При цьому в РНБО звернули увагу, що в ЗМІ та соцмережах РФ проводиться кампанія на підтримку вакцинації проти коронавірусу. Російську аудиторію переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу і вакцина безпечна.
В РНБО підкреслили, що інформаційну кампанію проти вакцинації Росія залучила одну з церков на території України.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації "гібридною війною", яку веде Росія проти України.