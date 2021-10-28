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Росія веде в Україні кампанію проти вакцинації, - РНБО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія веде в Україні кампанію проти вакцинації від коронавірусу. Для цього російські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, включаючи Telegram-канали, і месенджери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Центр протидії дезінформації проаналізував інформаційне поле Telegram-каналів України, і результати цього аналізу ще раз підтвердили тривалу інформаційну операцію РФ, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації", - йдеться в документі.

У звіті продемонстровано, як за допомогою ЗМІ, соціальних мереж і месенджерів поширюються повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації проти коронавірусу. Серед фейків у відомстві виділили наступні:

  • вакцинація - це вбивство;
  • вакцина є вкрай небезпечною;
  • вакцинація не допомагає проти коронавірусу;
  • вакцинація посилила пандемію;
  • вакцинація - це примус і порушення прав людей;
  • українська влада намагається скалічити дітей новим етапом вакцинації.

При цьому в РНБО звернули увагу, що в ЗМІ та соцмережах РФ проводиться кампанія на підтримку вакцинації проти коронавірусу. Російську аудиторію переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу і вакцина безпечна.

В РНБО підкреслили, що інформаційну кампанію проти вакцинації Росія залучила одну з церков на території України.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації "гібридною війною", яку веде Росія проти України.

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РНБОВакцинаціяРосійська Федерація