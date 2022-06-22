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Росія зранку обстріляла Харків: троє постраждалих

Фото: Росія зранку 22 червня обстріляла Харків (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у середу, 22 червня, окупанти продовжують обстрілювати Харків та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється", - розповів він.

За словами очільника регіону, на лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії.

"На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат", - каже Синєгубов.

Як повідомлялося, у Харкові з 19 червня різко збільшилася інтенсивність вогню.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.

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Харків