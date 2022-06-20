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Росія зранку обстріляла Харків: перші подробиці

Фото: окупанти обстріляли Харків 20 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область. Ранок понеділка, 20 червня, не став винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Протягом минулої доби у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення - ранок у місті також почався із ударів", - розповів він.

За словами Синєгубова, під обстрілами постійно знаходиться і Харківська область.

"У Балаклії 2 людей поранені, в с. Іванівка, Ізюмського району, – 3, в тому числі діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв - 1 постраждалий. У Первомайському, Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому, Куп'янського району, також 1 постраждалий", - додав очільник регіону.

Він додав, що в Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві, яке зазнало удару російських окупантів 18 червня. А у Циркунах поранено 74-ріного чоловіка, що підірвався на російській міні.

Нагадаємо, Росія обстрілює Харків постійно. Один з останніх обстрілів із великою кількістю жертв та постраждалих стався 26 травня. Внаслідок цього обстрілу також загинуло п'ятимісячне немовля та 9-річна дитина. Загалом 17 людей зазнали поранень, а 8 людей загинули. Під артилерійським вогнем опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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Харків