Росія влаштувала концерт в окупованому Херсоні. Однак, місцеві проігнорували його

"Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якби врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого", - заявив Самойленко.

За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, фейкова влада вирішила організувати "святкування" не лише в самому Херсоні, але й по усій області.

Тим часом як зауважив Хлань, рух опору вже розклеїв листівки по всьому місту з пропозицією містянам здавати окупантів.

"Сьогодні по всьому Херсону, рух опору розклеїв листівки з QR-кодами, за якими можна детальніше ознайомитись із пропозиціями "Здав окупанта - отримай гроші" тощо. Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях", - відзначив радник голови Херсонської ОВА.