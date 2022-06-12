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Росія влаштувала концерт в окупованому Херсоні. Однак, місцеві проігнорували його

Фото: Росія влаштувала концерти в окупованому Херсоні (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Фейкова влада Херсонської області організувала концерти з нагоди дня Росії. Однак, місцеві жителі проігнорували запрошення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Херсонської обласної ради Олександра Самойленко в коментарі для "Суспільне".

"Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якби врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого", - заявив Самойленко.

За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, фейкова влада вирішила організувати "святкування" не лише в самому Херсоні, але й по усій області.

Тим часом як зауважив Хлань, рух опору вже розклеїв листівки по всьому місту з пропозицією містянам здавати окупантів.

"Сьогодні по всьому Херсону, рух опору розклеїв листівки з QR-кодами, за якими можна детальніше ознайомитись із пропозиціями "Здав окупанта - отримай гроші" тощо. Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях", - відзначив радник голови Херсонської ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними російських ЗМІ, окупаційна влада Херсону вже почала видавати паспорти Росії місцевим жителям. Однак, в перший день документ вирішили отримати лише менше 25 людей.

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