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Росія встановила новий добовий рекорд смертності від COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

В Росії за минулу добу від коронавірусу померли 820 людей. Це новий максимум з початку пандемії COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані федерального оперативного штабу.

Відомо, що найбільше летальних випадків було зареєстровано в Москві (54) та Санкт-Петербурзі (38), далі за показниками йде Краснодарський край (34).

Зазначено, що за весь період пандемії коронавірусу в Росії померло 179 243 людини.

Варто зазначити, що минулий антирекорд в РФ зареєстрували 14 серпня, тоді в країні від COVID-19 померли 819 людей.

Нагадаємо, в Росії раніше заявили, що будуть відсторонювати від роботи за відмову від щеплення.

Також повідомлялося, що в РФ серйозно посилюють карантинні обмеження через штам "Дельта".

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