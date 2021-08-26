Росія встановила новий добовий рекорд смертності від COVID-19

Відомо, що найбільше летальних випадків було зареєстровано в Москві (54) та Санкт-Петербурзі (38), далі за показниками йде Краснодарський край (34).

Зазначено, що за весь період пандемії коронавірусу в Росії померло 179 243 людини.

Варто зазначити, що минулий антирекорд в РФ зареєстрували 14 серпня, тоді в країні від COVID-19 померли 819 людей.