Росія встановила новий добовий рекорд смертності від COVID-19
Фото: Росія встановила новий добовий рекорд смертності від COVID-19 (facebook.com/aksenov.rk)
В Росії за минулу добу від коронавірусу померли 820 людей. Це новий максимум з початку пандемії COVID-19.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані федерального оперативного штабу.
Відомо, що найбільше летальних випадків було зареєстровано в Москві (54) та Санкт-Петербурзі (38), далі за показниками йде Краснодарський край (34).
Зазначено, що за весь період пандемії коронавірусу в Росії померло 179 243 людини.
Варто зазначити, що минулий антирекорд в РФ зареєстрували 14 серпня, тоді в країні від COVID-19 померли 819 людей.
Нагадаємо, в Росії раніше заявили, що будуть відсторонювати від роботи за відмову від щеплення.
Також повідомлялося, що в РФ серйозно посилюють карантинні обмеження через штам "Дельта".