Росія може посилити обстріли через постачання Україні західної зброї , - NYT

Росія може масово посилити обстріли України. Це стане відповіддю на постачання західного озброєння від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Експерти вважають, що Україну може чекати масований обстріл з боку Росії. Проте для українських військових це стане своєрідною "перевіркою", після якої буде зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території РФ.

Водночас деякі американські чиновники та політики побоюються, що передача Україні важкого озброєння, зокрема систем залпового вогню HIMARS, може призвести до ескалації.

"США заявили, що по території Росії удари не завдаватимуться. Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) чи юридично визнала (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне завдавати углиб цих територій - незрозуміло. Теоретично це може викликати ескалацію", - йдеться у повідомленні.