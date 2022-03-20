Росія посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, - Міноборони Британії

Як зазначили в Міноборони, за останній тиждень російські війська домоглися обмеженого прогресу в захопленні цих міст.

"Замість цього Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнувань і великої кількості жертв серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві вважають, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона "сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення".