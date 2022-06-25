RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія зменшила присутність своїх кораблів у Чорному морі: названо причину

Фото: РФ зменшила присутність своїх кораблів у Чорному морі (Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Угруповання російського флоту у Чорному морі зменшилося по кількості до двох ракетних та одного великого десантного корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму "зхудло" до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування", - йдеться в повідомленні.

Тим не менш загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу.

"Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя", - додали військові.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали удару по російському буксиру, у якого на борту знаходився ЗРК "ТОР".

30 травня стало відомо, що Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні