Росія зменшила присутність своїх кораблів у Чорному морі: названо причину

Угруповання російського флоту у Чорному морі зменшилося по кількості до двох ракетних та одного великого десантного корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму "зхудло" до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування", - йдеться в повідомленні.

Тим не менш загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу.

"Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя", - додали військові.