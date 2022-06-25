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Росія зменшила присутність своїх кораблів у Чорному морі: названо причину

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Україна, Субота 25 червня 2022 11:24
Росія зменшила присутність своїх кораблів у Чорному морі: названо причину Фото: РФ зменшила присутність своїх кораблів у Чорному морі (Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Угруповання російського флоту у Чорному морі зменшилося по кількості до двох ракетних та одного великого десантного корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму "зхудло" до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування", - йдеться в повідомленні.

Тим не менш загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу.

"Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя", - додали військові.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали удару по російському буксиру, у якого на борту знаходився ЗРК "ТОР".

30 травня стало відомо, що Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

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