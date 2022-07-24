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Росія вдарила по своїх політичних позиціях, - Зеленський про ракетну атаку по Одесі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російський ракетний удар по Одесі, по українському порту виявився ударом по політичних позиціях самої Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляти РБК-Україна.

"Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, з Росією, якісь домовленості - бачите, що відбувається. Сьогоднішні Російські "Калібри" знищили саму можливість для подібних заяв", - підкреслив Зеленський.

За його словами, у світовій спільноті панує абсолютна одностайність в плані реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не обдурити. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджені і будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили поруч з історичними об'єктами Одеси - з надбанням не тільки української культури, а й культури Європи.

Нагадаємо, сьогодні Росія запустила чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Одеському порту, але дві вдалося збити. Також відомо, що в результаті удару є поранені.

Туреччина заявила, що удар на наступний день після підписання Угоди про "зерновий Коридор" викликає стурбованість, але Росія заперечує свою причетність до ракетної атаки.

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