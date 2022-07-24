Росія вдарила по своїх політичних позиціях, - Зеленський про ракетну атаку по Одесі

"Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, з Росією, якісь домовленості - бачите, що відбувається. Сьогоднішні Російські "Калібри" знищили саму можливість для подібних заяв", - підкреслив Зеленський.

За його словами, у світовій спільноті панує абсолютна одностайність в плані реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не обдурити. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджені і будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили поруч з історичними об'єктами Одеси - з надбанням не тільки української культури, а й культури Європи.