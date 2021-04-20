Росія стягнула до кордонів України 150 000 військових, а в МОЗ очікують новий спалах COVID: новини за 19 квітня

Порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть кілька відомств, Україна направила ноту російському дипломату, в Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах COVID після Великодня. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 17 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Боррель: Росія стягнула до кордонів України 150 000 військових

Росія стягнула до українських кордонів близько 150 000 військових. Це є найбільшим угрупованням, яке будь-коли розгортала РФ. Про це за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн-учасниць ЄС заявила глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель, передає Euronews. За його словами, Росія розміщує на кордоні всі види підрозділів, включаючи госпіталі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав це стягування найбільшою загрозою з 2015 року. При цьому українська сторона, на його думку, готова до захисту рубежів від можливого вторгнення.

У більшості областей України пройдуть антитерористичні навчання: можливий особливий режим

Служба безпеки України проведе масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У зв'язку з цим у деяких районах можуть вводитися обмеження.

У навчаннях братимуть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У МОЗ очікують новий спалах COVID після Пасхи

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на COVID-19 після Пасхи. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих", - сказав міністр.

Україна направила ноту російському дипломату. У нього є 72 години, щоб покинути країну

Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зазначимо, таке рішення є дзеркальним відповіддю на дії Москви, яка наказала залишити Росію українському консулу Олександру Сосонюку. Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

Порушників самоізоляції в Україні з травня контролюватимуть кілька відомств

Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінціфри. Для цього буде використовуватися мобільний додаток системи "Вдома".

Крім того, Мінціфри і Центру громадського здоров'я доручено до червня вдосконалити обмін інформацією щодо осіб з підтвердженим COVID-19, і контактних осіб, що підлягають самоізоляції, зокрема впровадити автоматичний обмін за допомогою програмного інтерфейсу (API).

Нардеп Тищенко влаштував неймовірне свято для дружини в розпал карантину (відео)

Нардеп Микола Тищенко від партії "Слуга народу" вже неодноразово порушував карантин. На цей раз він теж відзначився, влаштувавши шикарне свято для своєї дружини на честь її дня народження в самий розпал карантину.

Тищенко вирішив організувати для своєї дружини Алли Барановської справжнє шоу. Все проходило в дорогому ресторані готелю "Fairmont" у Києві. На святі в масках не було абсолютно нікого, про соціальну дистанцію також забули і не згадували.

За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.

В Росії формуються нові штами коронавірусу: не схожі на всі інші

В Росії формуються нові штами коронавірусу, які не схожі на всі інші існуючі, сьогодні мутації COVID-19. Про це заявила керівник Росспоживнагляду Анна Попова на зборах відділення медичних наук РАН 19 квітня, пише ТАСС.

За словами чиновниці, нові штами вірусу зафіксовані в північних регіонах країни. "У нас є мутації, які ми описуємо в Росії, мутації не властиві поки жодному з описаним за кордоном штаму", - заявила Попова.

Великодній кошик 2021 різко подорожчав: нові ціни традиційних страв

Великодній кошик у 2021 році обійдеться українцям набагато дорожче. В середньому подорожчання склало за один рік близько 160 гривень. Нову вартість великоднього кошика підрахували в Інституті аграрної економіки з посиланням на дані Державної статистики України.

У великодній кошик українці зазвичай кладуть: традиційні паски, крашанки, домашню ковбасу, шинку, сало, вершкове масло, м'який та твердий сир, хрін і сіль. З 2020 року вартість цього набору продуктів піднялася на 160 гривень і тепер становитиме 780 гривень.

УЄФА вводить новий формат єврокубків з сезону 2024/25: деталі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на тлі новин про створення Європейської Суперліги вводить новий формат єврокубків сезону 2024/25. Зміни торкнуться передусім Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій.

З сезону 2024/25 кількість учасників Ліги чемпіонів збільшиться з 32 до 36. Головні зміни торкнуться звичного групового етапу - замість нього всі учасники будуть грати в єдиній лізі. Якщо раніше кожен клуб провів шість матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (п'ять вдома, п'ять в гостях).

Негода до кінця квітня і сезони дощів у травні: синоптики дали прогноз на місяць

Погода в Україні до кінця квітня очікується багатою на опади: з грозами, зливами та навіть місцями мокрим снігом. Травень обіцяє бути менш "мокрим" і теплішим, і вже до середини останнього місяця весни у багатьох регіонах температура повітря сягне +20 градусів. Втім, травневі сезони дощів теж стануть затяжними.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на місяць.