RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія стрімко втрачає на війні "добровольців", - BBC

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Росії кількість загиблих на війні "добровольців" стрімко зростає і про втрати серед них повідомляють частіше, ніж про будь-яку іншу категорію військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Журналістам з відкритих джерел вдалося встановити імена лише 4010 російських солдатів, які загинули в ході вторгнення в Україну.

У цю статистику були включені також громадяни Росії, які нібито вирушили воювати добровільно.

Щотижня з'являються повідомлення про загибель 30-40 добровольців, 20 відсотків з них це люди старше 50 років.

Також повідомляється про те, що серед усіх загиблих 17 відсотків - це офіцери. Видання пов'язує такі втрати в командному складі з пристроєм російської армії. 20 відсотків загиблих служили в ВДВ, 19 відсотків - в мотострілецьких військах. Повідомляється про загибель не менше 42 військових льотчиків.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 23 червня українські військові ліквідували 100 окупантів. Всього за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація