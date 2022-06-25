Росія стрімко втрачає на війні "добровольців", - BBC

Журналістам з відкритих джерел вдалося встановити імена лише 4010 російських солдатів, які загинули в ході вторгнення в Україну.

У цю статистику були включені також громадяни Росії, які нібито вирушили воювати добровільно.

Щотижня з'являються повідомлення про загибель 30-40 добровольців, 20 відсотків з них це люди старше 50 років.

Також повідомляється про те, що серед усіх загиблих 17 відсотків - це офіцери. Видання пов'язує такі втрати в командному складі з пристроєм російської армії. 20 відсотків загиблих служили в ВДВ, 19 відсотків - в мотострілецьких військах. Повідомляється про загибель не менше 42 військових льотчиків.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 23 червня українські військові ліквідували 100 окупантів. Всього за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.

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