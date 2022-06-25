ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія стрімко втрачає на війні "добровольців", - BBC

Новость на русском →
Субота 25 червня 2022 03:23
Росія стрімко втрачає на війні "добровольців", - BBC Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Росії кількість загиблих на війні "добровольців" стрімко зростає і про втрати серед них повідомляють частіше, ніж про будь-яку іншу категорію військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Журналістам з відкритих джерел вдалося встановити імена лише 4010 російських солдатів, які загинули в ході вторгнення в Україну.

У цю статистику були включені також громадяни Росії, які нібито вирушили воювати добровільно.

Щотижня з'являються повідомлення про загибель 30-40 добровольців, 20 відсотків з них це люди старше 50 років.

Також повідомляється про те, що серед усіх загиблих 17 відсотків - це офіцери. Видання пов'язує такі втрати в командному складі з пристроєм російської армії. 20 відсотків загиблих служили в ВДВ, 19 відсотків - в мотострілецьких військах. Повідомляється про загибель не менше 42 військових льотчиків.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 23 червня українські військові ліквідували 100 окупантів. Всього за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше