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Росія серед військових посилює пропаганду: окупанти бояться дзвінків з України і Білорусі

Росія серед військових посилює пропаганду (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія посилює пропаганду серед особового складу військових навчальних центрів. Тепер окупанти бояться дзвінків з України і Білорусі та щодня читають "Красную звезду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Про це йдеться у листі начальника ракетних військ і артилерії ЗС РФ Михайла Матвєєвського до керівників навчальних центрів.

Зокрема, Матвієвський вимагає довести до особового складу заборону відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів з кодами "+375, +380" (Білорусь, Україна). Однак, якщо все ж виклик прийнято, то все сказане співрозмовником за визначенням сприймати як брехню і провокацію.

Далі після цього окупант має заблокувати номер співрозмовника на своєму телефоні та звернутися до оператора мобільної мережі також щодо блокування абонента.

"Пропаганда також має включати роз’яснення про "плюси" участі у війні з Україною. А саме про соціальні гарантії та підвищені виплати. Всі українські та "інші" ресурси оголошуються такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Росія посилює пропаганду серед особового складу військових (t.me/DIUkraine)

Раніше ми повідомляли, що персонал армії окупантів скаржиться на інфляцію і погрожує судитися з Міноборони РФ.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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