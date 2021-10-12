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Росія зірвала засідання підгрупи ТКГ, щоб не обговорювати коронавірус в ОРДЛО, - Гармаш

Автор: Дмитро Левицький

На окупованих територія Донецької та Луганської областей спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Росія не хоче про це говорити в Тристоронній контактній групі, тому зірвала засідання гуманітарної підгрупи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника української делегації в ТКГ Сергія Гармаша.

За словами Гармаша, для того, щоб зірвати засідання підгрупи, російська сторона знову привела засуджену за тероризм в Україні Маю Пирогову.

"Це не можна назвати інакше, ніж навмисними зривов Росією переговорів в гуманітарному треку на тлі закриття КПВВ на Донбасі та гуманітарної катастрофи, викликаної, спровокованим Москвою, спалахом смертності від коронавірусу", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти заявляють про критичну ситуацію з коронавірусом в ОРДО. Там у лікарнях вже не вистачає кисню для хворих з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, окупанти заборонили пенсіонерам перетинати пункти пропуску на Донбасі, бо вони нібито поширюють коронавірус.

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