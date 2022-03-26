Росія сама робить все, щоб в Україні відбулася дерусифікація, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до російського вторгнення в країні ніколи не було мовної проблеми. І тепер російська мова буде асоціюватися з вбивствами, вибухами і депортацією.

За його словами, сьогодні відбулася розмова з героями, які захищають Маріуполь. Бесіда пройшла російською мовою, оскільки в Україні ніколи не було мовної проблеми, але після російського вторгнення вона з'явилася.

"Це ви (російські окупанти - ред.) робите все, щоб наші люди самі йшли від російської мови, оскільки російська мова буде асоціюватися саме з вами, тільки з вами, з цим вибухами і вбивствами, злочинами", - додав Зеленський.

Російські окупанти депортують українців, "труять" вчителів, змушуючи їх повторювати все, що говорять московські пропагандисти, захоплюють мерів українських міст і активістів.

"Це ви розставляєте в захоплених містах білборди із закликом "не боятися говорити" російською мовою. Не бійтеся - говорите. Просто подумайте, що це означає. Там де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і Українська мова, сході нашої країни, і там де ви сьогодні перетворюєте мирні міста на руїни. Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація, - заявив Зеленський.