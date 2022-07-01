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Росія розгорнула призовну кампанію на Далекому Сході, - Генштаб

Фото: росіян активно призивають в армію (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація на тлі втрат на українських фронтах розгорнула активну призовну кампанію на Далекому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У зв'язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ, на його території проводиться активна призовна компанія", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у Владивостоці та Сергіївці, де знаходиться пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії почали набирати жінок на військову службу за контрактом.

Також повідомлялося, що в цій країні можуть підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили.

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Російська Федерація