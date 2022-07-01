Росія розгорнула призовну кампанію на Далекому Сході, - Генштаб

Російська Федерація на тлі втрат на українських фронтах розгорнула активну призовну кампанію на Далекому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"У зв'язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ, на його території проводиться активна призовна компанія", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у Владивостоці та Сергіївці, де знаходиться пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії почали набирати жінок на військову службу за контрактом.
Також повідомлялося, що в цій країні можуть підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили.
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